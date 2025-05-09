Avrupa Borsaları Ticaret Umutlarıyla Yükseldi

Avrupa borsaları, başta Çin ve ABD arasında olmak üzere küresel ticaret anlaşmazlığında ilerleme kaydedileceğine ilişkin umutlarla haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,44 artışla 537,96 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,27 artarak 8.554,8, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,63 değer kazanarak 23.499,32 puana yükseldi.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,64 yükselerek 7.743,75 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,02 artışla 39.369,99 puandan işlem gördü.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.50 itibarıyla yüzde 0,54 yükselişle 1,129 oldu.

ABD-Çin müzakereleri

Avrupa'da yatırımcılar, ABD ile Çin arasındaki ticaret geriliminin azalabileceği beklentilerini olumlu karşıladı.

ABD ve Çin, son dönemde karşılıklı olarak uyguladıkları yüksek gümrük tarifeleriyle tırmanan ticaret gerilimini azaltmak amacıyla İsviçre'de üst düzey görüşmelere başlıyor.

Nisan ayında ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin mallarına yüzde 145 gümrük vergisi uygulamasının ardından iki ülke arasında gerçekleşecek ilk resmi yüz yüze temas olacak.

ABD heyetine Hazine Bakanı Scott Bessent ve Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer liderlik ederken, Çin tarafını Ekonomik İlişkilerden Sorumlu Başbakan Yardımcısı He Lifeng temsil edecek.

Alman borsasında DAX 40 Endeksi 18 kez rekor yeniledi

Almanya'da DAX 40 Endeksi'nin, günü rekorla bitirmesi dikkati çekti. DAX 40 endeksi yüzde 0,5 yükselişle 23.485 puandan başlayarak ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergisi savaşının tetiklediği çöküşten birkaç hafta sonra, yeni rekora ulaştı. Böylece endeks 23,499 puandan kapanarak 18 Mart'taki 23,476 puanlık bir önceki rekoru geride bıraktı.

Nisanda, Trump'ın gümrük vergisi paketlerini açıklaması ve Çin'in karşı önlemlerle yanıt vermesinin ardından DAX 40 Endeksi 18 bin 489 puana inmişti.

Yeni yıla 19 bin 909 puandan başlayan DAX 40 Endeksi, Trump'ın tarife söylemleri ile ülkede kötü gelen makroekonomik verilere karşın yükseliş trendinde hareket etti.

Endeks, yılbaşından bu yana 18 kez rekor yeniledi. Son dönemde altyapı ve savunmaya yönelik hükümet yatırımlarına ilişkin umutların da yatırımcıların DAX hisselerine giderek daha fazla yatırım yapmasına neden olduğu belirtiliyor.

Bitcoin yükselişte

Şirket hisselerinden, İtalyan Unicredit'in talip olduğu Frankfurt merkezli Commerzbank, ilk çeyrekte yüzde 11,7'lik bir artışla 834 milyon Avro net kar ettiğini açıklamasından ardından hisseleri yüzde 3,2 artış gösterdi.

Kripto piyasasında ise Bitcoin'in fiyatı, dün ABD ile Çin arasında başlaması beklenen ticaret görüşmelerinin etkisiyle 7 Şubat'tan bu yana ilk kez yeniden 100 bin doları aşmasının ardından bugünde yükselişini sürdürdü. TSİ 19.50 itibarıyla 102 bin 600 dolar seviyesinde işlem gören Bitcoin'de, haftalık değer kazancı da yüzde 5'i geçti.