Avrupa Borsaları Teknoloji Hisseleriyle Yükseldi

Avrupa borsaları, teknoloji hisselerinin değer kazanmasının etkisiyle günü yükselişle tamamladı. Microsoft'un bilgisayar oyun şirketi Activision Blizzard'ı satın almak için İngiltere Rekabet ve Pazarlar Kurumu'na (CMA) yeni anlaşma sunduğunu açıklamasının etkisi Avrupa piyasalarında da hissedildi. Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,68 artışla 451,70 puana ulaştı.