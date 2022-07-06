Avrupa borsaları teknoloji hisseleri öncülüğünde yükselişle kapandı Avrupa borsaları, küresel ekonomideki resesyon endişelerine rağmen teknoloji ve perakende hisselerinin öncülüğünde günü yükselişle tamamladı. Avrupa borsaları, küresel ekonomideki resesyon endişelerine rağmen teknoloji ve perakende hisselerinin öncülüğünde günü yükselişle tamamladı. Teknoloji hisselerindeki alışlarla gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 1,66 artışla 407,34 puana çıktı. Stoxx 600 teknoloji ve perakende endekslerinin günü sırasıyla yüzde 3,13 ve 3,03 değer kazanarak kapatması dikkati çekti. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,17 artarak 7.107,77 puana, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,56 değer kazanarak 12,594,52 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,03'lük artışla 5.912,32 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,04'lük yükselişle 20.920,99 puana yükseldi. Euro/dolar paritesi ise TSİ 19.22 itibarıyla yüzde 0,90'lık düşüşle 1,017 seviyelerinden işlem gördü. Avro bölgesinde resesyon endişelerinin artması, doğal gaz fiyatlarının yükselmesi ve Ukrayna savaşının devam etmesiyle avro, dolara karşı 20 yılın en düşük seviyesindeki seyrini sürdürdü. AA / Bahattin Gönültaş - Ekonomi Ekonomi Haberler

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