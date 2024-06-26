Avrupa Borsaları Seyahat ve Eğlence Şirketlerinin Öncülüğünde Düştü

Avrupa borsaları, haftanın üçüncü işlem gününde seyahat ve eğlence şirketlerinin öncülüğünde düşüşünü sürdürdü.

Avrupa borsalarındaki düşüşte yatırımcıların ABD ve Avrupa'da şirketlerin üç aylık finansal sonuçlarına ilişkin belirsizlik ve Fransa'da 30 Haziran'da düzenlenecek erken genel seçimde aşırı sağın olası başarısına yönelik endişeleri etkili olurken avro dolar karşısında değer kaybetti.

Avrupa borsaları kapanışında gösterge endeksi Stoxx Europe 600, yüzde 0,56 değer kaybıyla 514,81 puana geriledi.

Seyahat ve eğlence şirketlerinin hisseleri, bugün ortalama yüzde 1,76 düşüş gösterdi.

Otomobil üreticilerinin hisseleri ortalama yüzde 1,23 değer kaybederken, sağlık ve teknoloji sektörlerinin hisseleri ise sırasıyla yüzde 0,72 ve yüzde 29 değer kazandı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,27 düşüşle 8.225,33 puana ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,69 gerileyerek 7.609,15 puana indi. Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,12 değer kaybıyla 18.155,24 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,49 azalarak 33.541,98 puana geriledi.

Şirket hisselerinde Alman otomobil üreticisi Volkswagen'in hisseleri, ABD merkezli elektrikli araç girişimi Rivian'a 5 milyar dolarlık bir yatırım yaptığını duyurmasının ardından yüzde 1,64 düştü.

Uçak üreticisi Airbus'ın hisseleri, şirketin bu yıl için uçak teslimatları ve kazanç hedeflerini düşürmesiyle dün yüzde 10'a yakın değer kaybetmesinden ardından bugün de yaklaşık yüzde 3 geriledi.

Veri haberlerinde ise Avrupa'nın en büyük ekonomisine sahip Almanya'da GfK Tüketici Güven Endeksi'nin dört ay art arda artmasınn ardından temmuz ayı için düşmesi bekleniyor.

Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 19.19 itibarıyla yüzde 0,27 azalarak 1,068 seviyelerinde işlem gördü.