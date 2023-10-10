Avrupa Borsaları Seyahat Hisselerinin Öncülüğünde Yükseldi

Avrupa borsaları, İsrail-Filistin çatışmasına rağmen seyahat hisselerinin öncülüğünde yükseliş kaydetti. Seyahat ve eğlence şirketlerinin hisseleri, küresel belirsizliğe rağmen yatırımcılardan gelen alışlarla artış gösterdi. Avro/dolar paritesi ise yükseliş kaydetti.

Avrupa borsaları, İsrail- Filistin çatışmasına ilişkin küresel endişelere rağmen seyahat hisselerinin öncülüğünde günü yükselişle tamamladı.

Seyahat ve eğlence hisselerindeki alışlarla gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 1,96 artışla 452,48 puana çıktı.

Seyahat ve eğlence şirketlerinin hisseleri, hava yolu şirketlerinin İsrail'e uçuşlarını iptal etmesiyle artan küresel belirsizliğe rağmen yatırımcılardan gelen alışlarla ortalama yüzde 3,04 artış gösterdi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,82 artarak 7.628,21 puana, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,95 değer kazanarak 15,423,52 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,01 artışla 7.162,43 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 2,3'lük yükselişle 28.318,22 puana yükseldi.

Avro /dolar paritesi ise TSİ 19.32 itibarıyla yüzde 0,44'lük artışla 1,061 seviyelerinden işlem gördü.

Analistler, yatırımcıların, İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin küresel endişelere rağmen ABD faiz oranı beklentilerinde bir geri çekilmeyi tetiklediği görülen Fed yetkililerinin güvercin yorumlarını değerlendirmeye devam ettiklerini belirtti.

Avrupa'da gaz fiyatları arz güvenliği endişeleriyle tırmanışta

Öte yandan, Güney Kore, Hollanda, Hindistan, Norveç, Macaristan, Almanya, İngiltere ve ABD'ye ait hava yolu firmaları, İsrail-Filistin çatışması nedeniyle İsrail'e uçuşları iptal ettiklerini açıkladı.

Bu arada, Avrupa'da gaz fiyatları İsrail-Filistin çatışması sonrası Tamar gaz sahasındaki üretimin durdurulması ve Finlandiya ile Estonya arasındaki Balticconnector boru hattının olağan dışı basınç düşüşü nedeniyle kapatılmasının etkisiyle gün içinde yüzde 12,5 yükseldi.

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de, kasım vadeli kontratlarda doğal gazın megavatsaat başı fiyatı dün 43,9 avrodan kapanmıştı.

Bugün megavatsaat başı 44,6 avro seviyesinden açılan fiyatlar, gün içinde 49,7 avroya kadar yükseldi.

Bunun yanında, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) da küresel gaz talep artışının gelecek yıllarda azalacağını öngördü. IEA, dünyadaki gaz talep artışının 2017-2021 dönemindeki ortalama yüzde 2,5 seviyesinden 2022-2026 döneminde yüzde 1,6'ya gerileyeceğini tahmin etti.

Öte yandan, Uluslararası Para Fonu (IMF), Avrupa'nın en büyük ekonomisine sahip Almanya'nın, bu yıl için büyüme beklentisini yüzde eksi 0,3'ten eksi 0,5'e indirerek, bu sene küçülen tek gelişmiş ülke olacağını bildirdi.

IMF'nin Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nda, dünya ekonomisinin geçen yıl yüzde 3,5 büyüdüğünü anımsatılarak, küresel ekonomik büyümenin yavaşlayarak bu sene yüzde 3, gelecek yıl ise yüzde 2,9 olmasının beklendiği kaydedildi.