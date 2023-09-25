Avrupa Borsaları Satış Ağırlıklı Başladı

Avrupa borsaları haftanın ilk işlem gününde satış ağırlıklı bir seyir izledi. Avrupa Merkez Bankası ve diğer merkez bankalarının politika faizleri takip ediliyor.

Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününe satış ağırlıklı bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,2 azalışla 452,3 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,1 değer kaybederek 15.542 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,3 düşüşle 7.659 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,2 azalışla 9.480 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 gerileyerek 7.230 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi ise önceki kapanışına paralel 28.580 puanda bulunuyor.

Cuma gününü yatay bir seyirle 1,0660 seviyesinden tamamlayan avro/dolar paritesi, haftaya yüzde 0,1 artışla 1,0650 seviyesinden başladı.

Analistler, küresel piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yılın geri kalanında bir faiz artışına daha gidebileceğine ilişkin endişelerin artmasıyla oynaklığın arttığını söyledi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkililerinin gelecek dönem politikalara ilişkin sözle yönlendirmeleri yatırımcıların odağında bulunurken, Fransa Merkez Bankası Başkanı Francois Villeroy de Galhau, ECB'nin, faizi bu seviyelerde yeterince uzun süre koruyacağını belirtti.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) politika faizinin yüzde 5,25 seviyesinde sabit tutulmasına karar verirken, kararın ardından açıklamalarda bulunan BoE Başkanı Andrew Bailey, "Faiz oranlarını, işimizi tamamlayabilmek için yeterli yükseklikte ve uzun süreli olarak tutmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Bölgede diğer merkez bankalarının para politikası kararları da yatırımcıların odağında bulunuyor. İsviçre Merkez Bankası (SNB) art arda 5 faiz artırımının ardından politika faizini yüzde 1,75'te sabit tuttu. İsveç Merkez Bankası, politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 4'e, Norveç Merkez Bankası da politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 4,25'e çıkarma kararı aldı.

Analistler, bugün Almanya'da Ifo iş dünyası endeksleri ve ABD'de Chicago Fed ulusal aktivite endeksi verilerinin takip edileceğini bildirdi.