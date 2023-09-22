Avrupa Borsaları Satış Ağırlıklı Başladı

Avrupa borsaları haftanın son işlem gününe satış ağırlıklı bir seyirle başladı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi pozitif ayrıştı. Küresel piyasalarda oynaklık artarken, yatırımcılar öncü PMI verilerini takip ediyor.

Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününe satış ağırlıklı bir seyirle başlarken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi pozitif ayrıştı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 453,1 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,3 değer kaybederek 15.520 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 artışla 7.683 puanda seyrederken, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,4 azalışla 9.516 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,6 gerileyerek 7.172 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,2 değer kaybıyla 28.658 puanda bulunuyor.

Dün günü yatay bir seyirle 1.0660 seviyesinden tamamlayan avro/dolar paritesi, şu sıralarda yüzde 0,1 azalışla 1.0650 seviyesinde seyrediyor

Küresel piyasalarda, önemli merkez bankalarının para politikası kararlarının açıklandığı ve yoğun veri gündeminin olduğu haftanın son işlem gününde oynaklık artarken, bugün dünya genelinde açıklanacak öncü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri yatırımcıların odağına yerleşti.

Dün İngiltere Merkez Bankası'ndan (BoE) yapılan açıklamada, Para Politikası Kurulu'nun (PPK) politika faizinin yüzde 5,25 seviyesinde sabit tutulmasına karar verdiği bildirildi.

Politika faizi kararının dörde karşı beş üyenin oyu ile alındığı belirtilen açıklamada, Kurul'un dört üyesinin, Banka'nın faiz oranını 25 baz puan artırarak yüzde 5,5'e yükseltmesi yönünde oy kullandığı belirtildi.

Kararın ardından açıklamalarda bulunan BoE Başkanı Andrew Bailey, bu yıl ülkede enflasyonun daha da azalmasını beklediklerini ifade ederek, "Faiz oranları, işimiz tamamlayabilmek için yeterli yükseklikte ve uzun süreli olarak tutmaya devam edeceğiz." dedi.

Bölgede diğer merkez bankalarının da para politikası kararları da yatırımcıların odağında bulunurken, İsviçre Merkez Bankası (SNB) ise art arda 5 faiz artırımının ardından politika faizini yüzde 1,75'te sabit tuttu.

İsveç Merkez Bankası politika faizinin 25 baz puan artırarak yüzde 4'e yükseltildiğini duyururken, Norveç Merkez Bankası da politika faizinin 25 baz puan artırarak yüzde 4,25'e çıkarma kararı aldı.

Analistler bugün dünya genelinde öncü PMI verilerinin takip edileceğini kaydetti.