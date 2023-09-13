Avrupa Borsaları Satış Ağırlıklı Başladı

Avrupa borsaları, güne satış ağırlıklı bir seyirle başladı. Petrol fiyatlarındaki yükselişin endişe yaratmasıyla negatif bir seyir izlenirken, gözler ABD'de açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi. Avro Bölgesi'nde açıklanacak sanayi üretimi verisi takip edilecek.