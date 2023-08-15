Avrupa Borsaları Satış Ağırlıklı Başladı

Avrupa borsaları, İtalya hariç güne satış ağırlıklı bir seyirle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,2 azalışla 458,9 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,1 değer kaybıyla 15.893 puan oldu. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,4 azalışla 7.479 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yatay bir seyirle 7.346 puanda, İspanya'da IBEX 35 yüzde 0,1 düşüşle 9.420 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,6 değer kazancıyla 28.435 puanda bulunuyor. Küresel piyasalarda ekonomik aktiviteye yönelik endişeler güçlü kalmaya devam ederken, bugünkü yoğun makroekonomik veri takviminin varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olması bekleniyor. Enflasyon ve resesyon ikileminin en güçlü hissedildiği bölge olan Avrupa'da gelecek döneme ilişkin beklentiler belirsizliğini korumaya devam ediyor. Analistler, bölgede bugünden itibaren yoğunlaşacak veri takviminin yakından takip edildiğini aktararak, enflasyon ve resesyon riski dikkate alındığında ekonomik aktivitenin ne durumda olduğuna yönelik sinyallerin fiyatlamalardaki oynaklığı artırmasının olası olduğunu ifade etti. Öte yandan İngiltere'de işsizlik nisan-haziran döneminde yüzde 0,3 artışla yüzde 4,2'ye yükselerek beklentileri aştı. Analistler, bugün Avro Bölgesi ve Almanya'da Zew beklenti endeksleri ile ABD'de New York Fed imalat endeksi ve perakende satışların takip edileceğini belirtti.