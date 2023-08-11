Avrupa Borsaları Satış Ağırlıklı Başladı

Avrupa borsaları güne satış ağırlıklı bir seyirle başladı. Stoxx Europe 600 gösterge yüzde 0,4 azalışla 462,4 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,3 değer kaybıyla 15.950 puan oldu. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,5 düşüşle 7.577 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,4 azalışla 7.404 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,1 değer kaybıyla 9.494 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,4 düşüşle 28.472 puanda bulunuyor. Küresel piyasalar, dün açıklanan enflasyon verilerinin ardından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışlarına devam etmeyebileceğine ilişkin beklentilerin güçlenmesiyle sınırlı da olsa pozitif seyrederken, Asya piyasalarındaki satış baskısı yeni günde Avrupa'ya da taşındı. Bölgede doğal gaz tedarikindeki sorunların ekonomik aktiviteyi olumsuz etkileyebileceği endişesi risk iştahını törpülerken, bölge ekonomilerinin en büyük ticaret ortaklarından Çin ekonomisinin yavaşlaması da resesyon korkularını besliyor. Öte yandan, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) eylül ayında faiz artırımlarına ara verebileceğine yönelik beklentiler güçlü kalmaya devam ederken, bugün açıklanan verilere göre İngiltere'de 2. çeyrek Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) yıllık yüzde 0,4, önceki çeyreğe göre ise yüzde 0,5, artarak beklentileri aştı. İngiliz Maliye Bakanı Jeremy Hunt, büyüme rakamlarına ilişkin değerlendirmesinde, 'İngiliz ekonomisi dirençli. Dünya zorlu bir yolda, ancak IMF gelecek yıllarda bizim Fransa, Almanya ve İtalya'dan daha hızlı büyüyeceğimizi söylüyor. Güçlü bir ekonominin temellerini atıyoruz ve enflasyonu düşürdüğümüzde, bunun meyvelerini alacağız.' ifadelerini kullandı. Analistler, bugün ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini bildirdi.