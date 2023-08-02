Avrupa Borsaları Satış Ağırlıklı Başladı

Avrupa borsaları güne satış ağırlıklı bir seyirle başladı. Küresel piyasalarda belirsizliklerin devam etmesi ve ekonomik endişeler nedeniyle varlık fiyatları üzerinde baskı sürüyor. Avro Bölgesi'nde imalat sektöründeki daralma resesyon endişelerini artırıyor. İngiliz enerji şirketi bp'nin karı yüzde 70 düşüş gösterdi. Bugün ABD'de ADP özel sektör istihdamı takip edilecek.

Avrupa borsaları, güne satış ağırlıklı bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1 değer kaybıyla 462,42 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,1 düşüşle 16.061 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,9 azalarak 7.600 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,8 düşüşle 7.343 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1 değer kaybıyla 9.412 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1 azalışla 29.066 puanda bulunuyor.

Dün günü yüzde 0,1 değer kaybıyla 1,0985 seviyesinden tamamlayan avro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışının hemen altında 1,0980 seviyesinde seyrediyor.

Küresel piyasalarda, gelecek dönem para politikalarına ilişkin belirsizliklerin güçlü kalmasıyla satış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, dünya genelinde ekonomik aktiviteye ve enflasyon problemine ilişkin endişeler varlık fiyatları üzerindeki baskıyı sürdürmeye devam ediyor.

Analistler, Avrupa genelinde imalat sektöründeki daralmanın bölge ekonomilerindeki resesyon endişesini arttırdığını ifade etti.

Dün temmuz ayına ilişkin imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) Avro Bölgesi'nde 42,7'ye, Almanya'da 38,8'e, İngiltere'de 45,3'e geriledi. Avro Bölgesi'nde işsizlik oranı, haziran ayında değişmeyerek yüzde 6,4 seviyesinde kaldı.

Öte yandan, İngiliz enerji şirketi bp'nin ikinci çeyrek karı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 70 düşüşle 2,6 milyar dolar oldu.

Analistler, bugün ABD'de ADP özel sektör istihdamının takip edileceğini bildirdi.