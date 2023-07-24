Avrupa Borsaları Satış Ağırlıklı Başladı

Avrupa borsaları haftanın ilk işlem gününde satış ağırlıklı bir seyir izliyor. Avrupa Merkez Bankası'nın para politikası kararları ve Almanya enflasyon verileri yatırımcıların odağında yer alıyor.

Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününe satış ağırlıklı bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 değer kaybıyla 465,18 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,1 düşüşle 16.164 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 azalarak 7.645 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,4 düşüşle 7.405 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,3 değer kaybıyla 9.446 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,2 azalışla 28.791 puanda bulunuyor.

Cuma gününü yatay bir seyirle 1,1127 seviyesinden tamamlayan avro/dolar paritesi, şu sıralarda yüzde 0,4 azalarak 1,1080 seviyesinde dengelendi.

Küresel piyasaların ABD, Avrupa ve Japonya merkez bankalarının para politikalarının açıklanacağı haftaya temkinli başladığını ifade eden analistler, enflasyon ve resesyon ikilemindeki küresel ekonomilerdeki belirsizliklerin varlık fiyatları üzerindeki etkisinin devam ettiğini söyledi.

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) perşembe günü açıklayacağı para politikası kararlarının yanı sıra Almanya enflasyon verileri yatırımcıların odağına yerleşti. Avrupa'da enflasyon baskısı ABD'ye göre daha güçlü kalmayı sürdürürken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda ECB'nin bu ayki toplantıda 25 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılıyor. Banka'nın yıl sonuna kadar toplamda 50 baz puan faiz artırımı yapması bekleniyor.

Öte yandan, bugün Almanya'da açıklanan verilere göre, temmuzda hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 53,9, imalat sanayi PMI 49,4 ve bileşik PMI 48,3 ile beklentilerin altında kaldı.

Analistler, bugün dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI verilerinin takip edileceğini bildirdi.