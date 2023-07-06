Avrupa Borsaları Satış Ağırlıklı Başladı

Avrupa borsaları güne satış ağırlıklı bir seyirle başladı. Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,8 değer kaybıyla 454,34 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,7 düşüşle 15.823 puan oldu. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,8 azalarak 7.382 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,4 düşüşle 7.207 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,8 değer kaybıyla 9.410 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,9 azalışla 27.956 puanda bulunuyor. Avro/dolar paritesi ise yüzde 0,1 artışla 1,0870 seviyesinde dengelendi.

Avrupa borsaları, güne satış ağırlıklı bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,8 değer kaybıyla 454,34 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,7 düşüşle 15.823 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,8 azalarak 7.382 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,4 düşüşle 7.207 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,8 değer kaybıyla 9.410 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,9 azalışla 27.956 puanda bulunuyor.

Dün günü yüzde 0,2 düşüşle 1,0854 seviyesinden tamamlayan avro/dolar paritesi, şu sıralarda yüzde 0,1 artışla 1,0870 seviyesinde dengelendi.

Analistler, küresel piyasaların enflasyon ve resesyon endişeleriyle negatif seyrini sürdürdüğünü ifade ederek, bu durumun Avrupa'da varlık fiyatlarını baskılamaya devam ettiğini bildirdi.

Dün bölgede açıklanan verilere göre Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), mayısta aylık bazda yüzde 1,9 azalırken, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) beklenti anketine göre 12 aylık enflasyon beklentileri yüzde 3,9'a geriledi.

Öte yandan, bugün açıklanan verilere göre Almanya'da fabrika siparişleri mayısta aylık 6,4 artarak beklentileri aştı.

Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde perakende satışlar ve ABD'de ADP özel sektör istihdamı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.