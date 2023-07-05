Avrupa Borsaları Satış Ağırlıklı Başladı

Avrupa borsaları güne satış ağırlıklı bir seyirle başladı. Küresel piyasalarda artan resesyon endişeleri ve enflasyonla mücadele adımları yatırımcıların odağına yerleşti. Bugün hizmet sektörü ve PMI verileri ile Fed toplantı tutanakları takip edilecek.