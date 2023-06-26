Avrupa Borsaları Satış Ağırlıklı Başladı

Avrupa borsaları haftanın ilk işlem gününe satış ağırlıklı bir seyirle başladı. Merkez bankalarının para politikalarına ilişkin belirsizlikler ve artan jeopolitik risklerle negatif seyreden küresel piyasalar, Avrupa'da geçen hafta da yoğunlukla satış ağırlıklı bir seyir izledi. Bu hafta bölgede açıklanacak makroekonomik veriler yatırımcıların odağına yerleşti.