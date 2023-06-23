Avrupa Borsaları Satış Ağırlıklı Başladı

Avrupa borsaları güne satış ağırlıklı bir seyirle başladı. Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,3 değer kaybıyla 453,16 puan ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1 düşüşle 15.836 puan oldu. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,6 azalarak 7.456 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,7 düşüşle 7.151 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,8 değer kaybıyla 9.292 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,8 azalışla 27.168 puanda bulunuyor. Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl iki kez faiz artırımına gidebileceğine yönelik söylemlerin güçlenmesiyle karışık bir seyir izliyor.

Avrupa borsaları, güne satış ağırlıklı bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,3 değer kaybıyla 453,16 puan ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1 düşüşle 15.836 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,6 azalarak 7.456 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,7 düşüşle 7.151 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,8 değer kaybıyla 9.292 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,8 azalışla 27.168 puanda bulunuyor.

Dün yüzde 0,3 düşüşle günü 1,0956 seviyesinden tamamlayan avro/dolar paritesi, şu sıralarda yüzde 0,8 azalışla 1,0870'te dengelendi.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl iki kez faiz artırımına gidebileceğine yönelik söylemlerin güçlenmesiyle karışık bir seyir izliyor.

Analistler, ABD'de enflasyonla mücadele kapsamında uygulanan "şahin" politikaların beklenenden uzun sürebileceği endişesinin fiyatlamaları zorlaştırdığını ifade etti.

Dün İngiltere Merkez Bankası (BoE), 25 baz puanlık beklentilerin aksine politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 5'e yükseltti.

BoE Başkanı Andrew Bailey, toplantı sonrası yaptığı açıklamalarda, enflasyonun düşmesini beklediklerini ancak fiyat ve çalışan maaşlarındaki mevcut artış seviyelerinin sürdürülemez olduğunu bildirdi.

Ekonominin beklenenden güçlü performans sergilediğini ve işsizliğin düşük seyrettiğini ifade eden Bailey, bu gelişmelerin ülkede enflasyonun inatçı kalmasına neden olduğunu kaydetti.

BoE'nin yanı sıra İsviçre Merkez Bankası, enflasyonist baskının yeniden arttığını vurgulayarak, politika faizini 25 baz puan artışla yüzde 1,75'e, Norveç Merkez Bankası da politika faizini 50 baz puan artışla yüzde 3,75 seviyesine çıkardı.

Öte yandan, bugün açıklanan verilere göre, İngiltere'de perakende satışlar mayısta aylık yüzde 0,3 artarken, yıllık yüzde 2,1 azalışla beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Almanya'da ise haziranda imalat sanayi, hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) sırasıyla 41,0, 54,1 ve 50,8 ile beklentilerin altında kaldı.

Analistler, bugün dünya genelinde imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI verilerinin takip edileceğini bildirdi.