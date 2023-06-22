Avrupa Borsaları Satış Ağırlıklı Başladı

Avrupa borsaları güne satış ağırlıklı bir seyirle başladı. Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1,1 değer kaybıyla 452,14 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1 düşüşle 15.859 puan oldu. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,9 azalarak 7.492 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1 düşüşle 7.188 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,6 değer kaybıyla 9.223 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,5 azalışla 27.297 puanda bulunuyor. Dün yüzde 0,6 yükselişle günü 1,0986 seviyesinden tamamlayan avro/dolar paritesi, şu sıralarda yatay seyirle 1,0990'da dengelendi. Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın şahin açıklamalarıyla negatif bir seyir izleniyor.