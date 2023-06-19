Avrupa Borsaları Satış Ağırlıklı Başladı

Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününe satış ağırlıklı bir seyirle başladı. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikalarına ilişkin belirsizliklerle yeni haftaya negatif bir seyirle başlarken, bu hafta İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) para politikası kararları ve bölgede açıklanacak yoğun makroekonomik veriler yatırımcıların odağında bulunuyor.