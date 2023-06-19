Avrupa Borsaları Satış Ağırlıklı Başladı
Ekonomi Haberleri
Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününe satış ağırlıklı bir seyirle başladı. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikalarına ilişkin belirsizliklerle yeni haftaya negatif bir seyirle başlarken, bu hafta İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) para politikası kararları ve bölgede açıklanacak yoğun makroekonomik veriler yatırımcıların odağında bulunuyor.
Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününe satış ağırlıklı bir seyirle başladı.
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,6 değer kaybıyla 464,06 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,4 düşüşle 16.287 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,5 azalarak 7.606 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,5 düşüşle 7.353 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,2 değer kaybıyla 9.477 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,4 azalışla 27.755 puanda bulunuyor.
Cuma gününü yatay bir seyirle 1,0943 seviyesinden tamamlayan avro/dolar paritesi, şu sıralarda yüzde 0,1 düşüşle 1,0929'da dengelendi.
Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikalarına ilişkin belirsizliklerle yeni haftaya negatif bir seyirle başlarken, bu hafta İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) para politikası kararları ve bölgede açıklanacak yoğun makroekonomik veriler yatırımcıların odağında bulunuyor.
Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda BoE'nin 25 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakıldığını belirterek, Banka'nın gelecek dönem politikalarına ilişkin yönlendirmelerin varlık fiyatları üzerinde etkili olabileceğinin öngörüldüğünü ifade etti.
Analistler, bugün ABD'de pay piyasalarının kapalı ve veri takviminin sakin olduğunu kaydetti.