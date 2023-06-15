Avrupa Borsaları Satış Ağırlıklı Başladı

Avrupa borsaları güne satış ağırlıklı bir seyirle başladı. Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,3 değer kaybıyla 463,5 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,2 azalışla 16.270 puan oldu. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 düşüşle 7.591 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,3 değer kaybıyla 7.306 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,2 azalışla 9.413 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,2 düşüşle 27.750 puanda bulunuyor. Dün yüzde 0,4 artışla 1,0836 seviyesine yükselen avro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 değer kaybıyla 1,0810'da dengelendi.