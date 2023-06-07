Avrupa Borsaları Satış Ağırlıklı Başladı
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Avrupa borsaları, İspanya hariç güne satış ağırlıklı bir seyirle başladı. Küresel piyasalarda, haftanın devamında yoğunlaşacak makroekonomik veri takviminin pay piyasaları üzerinde etkili olması bekleniyor.
Avrupa borsaları, İspanya hariç güne satış ağırlıklı bir seyirle başladı.
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 azalışla 461,2 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,2 değer kaybederek 15.967 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 düşüşle 7.617 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,3 azalışla 7.191 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,4 değer kazancıyla 9.345 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,4 değer kaybıyla 26.905 puanda bulunuyor.
Dün yüzde 0,2 azalışla günü 1,0694 seviyesinden tamamlayan avro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,2 altında 1,0679'da dengelendi.
Küresel piyasalarda, haftanın devamında yoğunlaşacak makroekonomik veri takviminin pay piyasaları üzerinde etkili olması bekleniyor.
Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikalarına ilişkin belirsizlikler gün geçtikçe azalsa da yatırımcıların gelecek hafta atılacak adımları fiyatlama konusunda temkinli davrandıkları ifade etti.
Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yüzde 81 ihtimalle politika faizini sabit tutacağını kaydeden analistler, nihai faiz oranının yüzde 5,25-5,50 seviyesinde belirleneceğine yönelik beklentilerin de güçlü kalmaya devam ettiğini belirtti.
Analistler, bölgede enflasyonun güçlü seyrine karşın ekonomik aktiviteye yönelik risklerin günden güne arttığını aktararak, bugün ABD dış ticaret dengesi verilerinin takip edileceğini bildirdi.