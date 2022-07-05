Avrupa borsaları resesyona yönelik artan endişeler nedeniyle düşüşle kapandı Avrupa borsaları, merkez bankalarının yükselen enflasyonu kontrol altına almak için para politikasını sıkılaştırmasının ardından ekonomilerde beklenen resesyona ilişkin endişelerle günü düşüşle tamamladı. Avrupa borsaları, merkez bankalarının yükselen enflasyonu kontrol altına almak için para politikasını sıkılaştırmasının ardından ekonomilerde beklenen resesyona ilişkin endişelerle günü düşüşle tamamladı. Petrol ve gaz şirketlerinin hisselerinde yoğunlaşan satışlar sonrası gösterge endeksi Stoxx Europe 600, yüzde 2,68 azalarak 400,68 puandan kapandı. Stoxx 600 bankacılık endeksinin günü yüzde 3,64 değer kaybederek kapatması dikkati çekti. Otomotiv hisselerinde yüzde 3,59 ve petrol ve gaz hisselerinde yüzde 6,25 düşüş görüldü. Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,68'lik değer kaybı ile 5,794,96 puandan kapandı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 2,86 azalarak 7.025,47 puana, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 2,91 değer kaybederek 12.401,2 puana geriledi. İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 2,99 değer kaybı ile 20.705,06 puandan günü tamamladı. Endekslerdeki düşüşte, merkez bankalarının yükselen enflasyonu kontrol altına almak için para politikasını sıkılaştırmasıyla ekonomilerde yaklaşan resesyona ilişkin yatırımcıların endişelerinin artması etkili oldu. İngiltere Merkez Bankası (BoE), bugün yayımladığı finansal istikrar raporunda, emtia fiyatlarındaki artışın dünyada enflasyonu tetiklemesiyle küresel ekonomik görünümün önemli ölçüde kötüleştiğini değerlendirdi. BoE, enerji ve ham madde maliyetlerindeki oynaklıkların gelecekte ekonomik şoklara neden olabileceği uyarısında bulundu. Avro bölgesinde resesyon endişelerin artması, doğal gaz fiyatlarının yükselmesi ve Ukrayna savaşının devam etmesiyle avro dolara karşı yirmi yılın en düşük seviyesine geriledi. Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.38 itibarıyla yüzde 1,70 düşüşle 1,024 seviyelerinden işlem görüyor AA / Bahattin Gönültaş - Ekonomi Fransa Ekonomi Haberler

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