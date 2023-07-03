Avrupa Borsaları Protestoların Etkisiyle Düşüşte
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Avrupa borsaları, Fransa'daki protestoların etkisiyle düşüşle tamamlandı. Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 0,21 değer kaybederek 460,98 puana geriledi. Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,41 düşerken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,18 değer kaybetti. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,06 düşüşle kapandı. İtalya'da ise FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,77 artışla 28.446,90 puana yükseldi. Avro/dolar paritesi ise 1,091 seviyesinden işlem görüyor.
Avrupa borsaları İtalya'da FTSE MIB 30 hariç, Fransa'daki protestoların etkisiyle günü düşüşle tamamladı.
Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,21 değer kaybederek 460,98 puana geriledi.
Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,41 düşerek 16.081,04 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,18 değer kaybıyla 7.386,70 puana indi.
İngiltere'de ise FTSE 100 endeksi yüzde 0,06 düşerek 7.577,26 puandan kapandı.
Öte yandan İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,77 artarak 28.446,90 puana yükseldi.
Avro/dolar paritesi, TSİ 19.07 itibarıyla yüzde 0,05'lik yükselişle 1,091 seviyesinden işlem görüyor.