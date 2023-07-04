Avrupa Borsaları Protestoların Etkisiyle Düştü
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Fransa'daki protestoların etkisiyle Avrupa borsaları düşüş yaşadı. Stoxx Europe 600 hariç diğer endeksler değer kaybetti. Avro/dolar paritesi ise düşüş gösterdi.
Avrupa borsaları, Fransa'daki protestoların etkisiyle Stoxx Europe 600 hariç günü düşüşle tamamladı.
Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,07 değer kazanarak 461,29 puana yükseldi.
Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,26 düşerek 16.039,17 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,23 değer kaybıyla 7.369,93 puana indi.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,10 düşerek 7.519,72 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,21 azalarak 28.386,88 puana geriledi.
Avro/dolar paritesi, TSİ 19.03 itibarıyla yüzde 0,119'luk düşüşle 1,09 seviyesinde bulunuyor.
Kaynak: AA / Gökhan Kurtaran - Ekonomi