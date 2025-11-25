Haberler

Avrupa Borsaları Pozitif Seyir İzliyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimine yönelik beklentileri ve Rusya-Ukrayna geriliminin azalmasıyla Avrupa borsaları, İspanya hariç, olumlu bir performans sergiliyor. Fed yetkililerinin açıklamaları risk iştahını artırırken, barış görüşmeleri de piyasalarda dikkat çekiyor.

Avrupa borsaları, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimine yönelik beklentiler ile Rusya-Ukrayna geriliminin azalmasının etkisiyle İspanya hariç pozitif bir seyir izliyor.

Avrupa piyasalarında saat 11.30 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,2 artışla 564,2 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,1 yükselişe 23.277 puandan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,3 kazançla 9.560 puandan işlem görüyor.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,3 primle 7.982 puanda ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,1 artışla 42.332 puanda seyrederken, İspanya'da IBEX 35 endeksi ise önceki kapanışına göre yatay seyirle 15.990 puan seviyesinde bulunuyor.

Küresel piyasalarda, Fed yetkililerinden gelen açıklamalar, bankanın aralıkta faiz indirimine gidebileceğine yönelik beklentileri güçlendirirken bu durum küresel piyasalardaki risk iştahının artmasını sağladı.

ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in telefon görüşmesi de ABD-Çin ilişkilerine dair iyimserliği artırdı. ABD ve Ukrayna arasında barış planı için yürütülen görüşmelerin Rusya-Ukrayna gerilimini azaltabileceği beklentisi de piyasaların yönünde etkili olurken, barış sürecine yönelik gelişmeler Avrupa tarafında da yakından takip ediliyor.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılan Ukrayna'da barış planı görüşmelerinin çok olumlu geçtiğini ve maddelerin büyük çoğunluğu üzerinde bir uzlaşmaya varıldığını belirtti.

Bölgede bugün açıklanan verilere göre, Almanya ekonomisi, bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre büyümedi. Bu dönemde ülke ekonomisi yıllık bazda yüzde 0,3 büyüdü. Öte yandan, Avrupa Birliği (AB) pazarında yeni otomobil satışları ekimde yıllık bazda yüzde 5,8 yükselerek 916 bin 609'a ulaştı.

Kaynak: AA / Bahar Yakar - Ekonomi
Devlet Bahçeli 'Darağacı' dedi, parti grubu ayağa kalktı

Bahçeli "Darağacı" dedi, parti grubu ayağa kalktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
1 Ocak'ta başlıyor! Elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem

Elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem başlıyor
Eski sevgili dehşeti! 'Beni tuzağa düşürdü' deyip fotoğraflarını paylaştı

Eski sevgili dehşeti! "Beni tuzağa düşürdü" deyip paylaştı
Sevgilisinin pasaportuna bakan adam, korkunç gerçeği gördü

Sevgilisinin pasaportuna bakan adam, korkunç gerçeği gördü
'Müşteri ne içtiğini bilsin' diye 18 yıldır biriktiriyor! Binlercesini dükkanında sergiliyor

"Müşteri bilsin" diye 18 yıldır biriktirip dükkanında sergiliyor
1 Ocak'ta başlıyor! Elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem

Elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem başlıyor
Mardin'de aile katliamı! Anne, baba ve 5 yaşındaki kızları ölü bulundu

Aynı aileden 3 kişi başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu
Mide bulandıran iddia! Kamerayı görünce apar topar kaçtılar

Mide bulandıran iddia! Kamerayı görünce apar topar kaçtılar
ABD'den gelen sinyal altın fiyatlarını coşturdu

ABD'den gelen sinyal altın fiyatlarını coşturdu
Sadettin Saran ve Asensio arasında viral olan diyalog: Bunu bilerek mi yaptın?

Sadettin Saran'ın sorusuna verdiği yanıta beğeni yağıyor
Kenan İmirzalıoğlu'nu gözyaşlarına boğan olay! Sinem Kobal bir an olsun elini bırakmadı

Kenan İmirzalıoğlu gözyaşlarına boğuldu! Bir an olsun elini bırakmadı
Yeni Zelanda 2050 yılına kadar 2.5 milyon kediyi öldürecek

Bir ülke savaş ilan etti: 2.5 milyon kedi öldürülecek
Genç kız daha ilk buluşmada terk edildi! Nedeni çok ilginç

Genç kız daha ilk buluşmada terk edildi! Nedeni çok ilginç
'Bu hafta en önemli hafta' diyen İslam Memiş'ten altın için çarpıcı yorum

İslam Memiş'ten çok konuşulacak altın yorumu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.