Avrupa Borsaları Pozitif Beklentilerle Yükseldi
Avrupa borsaları, yatırımcıların pozitif beklentileri nedeniyle günü yükselişle tamamladı. Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 0,97 artışla 456,21 puana ulaştı. FTSE 100, CAC 40, DAX ve FTSE MIB 30 endeksleri de yükseliş kaydetti. Avro/dolar paritesi ise yüzde 0,52 yükselişle 1,076 seviyelerinde seyrediyor.
Avrupa borsaları, yatırımcıların pozitif beklentileri nedeniyle günü yükselişle tamamladı.
Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,97 artışla 456,21 puana ulaştı.
Birleşik Krallık'ta FTSE 100 endeksi yüzde 0,25 artarak 7.496,87 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,52'lik artışla 7.278,27 puana yükseldi.
Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,36 artışla 15.800,99 puandan, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 1,03'lik yükselişle 28.525,10 puandan kapandı.
Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.23 itibarıyla yüzde 0,52 yükselişle 1,076 seviyelerinde seyrediyor.