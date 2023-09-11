Avrupa Borsaları Pozitif Beklentilerle Yükseldi

Avrupa borsaları, yatırımcıların pozitif beklentileri nedeniyle günü yükselişle tamamladı. Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 0,97 artışla 456,21 puana ulaştı. FTSE 100, CAC 40, DAX ve FTSE MIB 30 endeksleri de yükseliş kaydetti. Avro/dolar paritesi ise yüzde 0,52 yükselişle 1,076 seviyelerinde seyrediyor.