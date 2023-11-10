Avrupa Borsaları Powell'ın Açıklamalarının Etkisiyle Düştü

Avrupa borsaları, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın enflasyonu yüzde 2 hedefine düşürecek kadar kısıtlayıcı bir para politikası duruşuna ulaşıldığından emin olmadıklarını dile getirmesinin ardından düşüşle kapandı.

Avrupa borsaları, ABD Merkez Bankası ( Fed ) Başkanı Jerome Powell'ın enflasyonu yüzde 2 hedefine düşürecek kadar kısıtlayıcı bir para politikası duruşuna ulaşıldığından emin olmadıklarını dile getirmesinin ardından haftanın son işlem gününde düşüşle kapandı.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 1 düşüşle 443,31 puana geriledi. Gıda ve içecek şirketlerinin hisseleri ortalama yüzde 3,2 değer kaybederken, petrol ve gaz şirketlerinin hisseleri ortalama yüzde 0,3 değer kazandı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,96 değer kaybederek 7.045,04 puandan, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,77'lik düşüşle 15.234,39 puandan ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,49 değer kaybıyla 28.504,43 puandan kapandı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,28 değer kaybederek günü 7.360,55 puandan tamamladı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.13 itibarıyla yüzde 0,06 artışla 1,067 seviyelerinde seyrediyor.

Fed Başkanı Powell'ın dünkü açıklamalarındaki tonun öngörülenden daha "şahin" olması dün ABD borsaları üzerinde baskı oluşturmasının ardından bugün de Avrupa borsalarını olumsuz etkiledi.

Fed Başkanı Powell, dün katıldığı bir panelde, enflasyonu yüzde 2 hedefine düşürecek kadar kısıtlayıcı bir para politikası duruşuna ulaşıldığından emin olmadıklarını, gerekmesi halinde para politikasını daha da sıkılaştırmakta tereddüt etmeyeceklerini ifade etti.

Avrupa Merkez Bankası Başkanı (ECB) Christine Lagarde ise bugün Financial Times tarafından düzenlenen bir etkinlikte, mevduat faizini yüzde 4'te tutmanın enflasyonu dizginlemek için yeterli olacağını, ancak yetkililerin ihtiyaç duymaları halinde borçlanma maliyetlerini yeniden yükseltmeyi düşüneceklerini söyledi.

Geçen hafta Fed, İngiltere Merkez Bankası (BoE) ve ECB ile birlikte faiz oranlarını değiştirmemişti. Böylece piyasalar artık dikkatlerini gelecek yıl faiz indirimlerinin ne zaman başlayacağına çevirmişti.

Analistler, Powell'in açıklamalarının ardından enflasyona karşı faiz artışlarının sona ermesini umut eden yatırımcıların bir kez hayal kırıklığına uğradıklarını belirterek yatırımcıların şimdi zayıflayan ekonomiler, artan jeopolitik risklerin yanı sıra para politikasına yönelik belirsizlikle karşı karşıya bulunduğunu vurguladı.

Bugün açıklanan verilerde ise, İngiltere'de ikinci çeyrekteki yüzde 0,2'lik büyümenin ardından gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) üçüncü çeyrekte değişim göstermedi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimin etkisiyle artabilecek petrol fiyatlarının küresel ekonomik büyümede düşüş ve enflasyonda artışa yol açabileceğini öngördü

Fitch Ratings, Orta Doğu'daki gerilimin petrol arzında yaratabileceği kesintiler nedeniyle 2024 için petrol fiyatı öngörüsünü varil başına 120 dolara çıkarırken beklenenden yüksek petrol fiyatlarının daha düşük ekonomik büyüme ve daha yüksek enflasyona neden olabileceği uyarısında bulundu.