Avrupa borsaları otomotiv hisseleri öncülüğünde yükselişle kapandı Avrupa borsaları otomotiv şirketlerinin hisselerindeki artışın etkisiyle yükselişle kapandı. Avrupa borsaları otomotiv şirketlerinin hisselerindeki artışın etkisiyle yükselişle kapandı. Avrupa borsaları geçen hafta yapılan satışları kısmen telafi ederek, otomotiv şirketlerinin hisselerindeki artışın da etkisiyle günü yükselişle tamamladı. Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,35 yükselerek, 408,58 puandan kapandı. Otomotiv şirketlerinin hisseleri ortalama yüzde 1,6 değer kazandı. Fransa'da CAC 40 endeksi, yüzde 0,75 artarak 5.964,66 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,39 değer kazanarak 22.089,41 puana yükseldi. Almanya'da DAX 40 endeksi, günü yüzde 0,20 yükselişle 13.292,4 seviyesinden, İngiltere'de FTSE 100 endeksi, yüzde 0,42'lik artışla 7.152,05 seviyesinden kapandı. Avro/dolar paritesi, TSİ 19.35 itibarıyla yüzde 0,22 değer kazanarak 1,053 seviyelerinden işlem gördü. AA / Bahattin Gönültaş - Ekonomi Ekonomi Haberler

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