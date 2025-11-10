Avrupa Borsaları Olumlu Gelişmelerle Yükseliyor

Avrupa borsalarında, ABD'de federal hükümetin yeniden açılacağına dair olumlu gelişmelerin etkisiyle pozitif seyir izleniyor.

ABD'li teknoloji şirketlerine ilişkin "yüksek değerleme" endişelerinin etkisiyle küresel piyasalarda geçen hafta karışık bir seyir öne çıkmıştı. Yeni haftada ABD'de federal hükümetin tarihin en uzun süreli kapanışının sona ereceğine dair umutlar piyasalarda risk algısının azalmasını sağladı.

ABD'de hükümetin tekrar açılmasına yönelik gelişmeler ve iyimserlikler Avrupa piyasalarında olumlu karşılanırken bölge endeksleri yeni haftaya alış ağırlıklı bir seyirle başladı.

Avrupa piyasalarında saat 11.10 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1,1 yükselişle 570,1 puandan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,7 artışla 9.752 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi önceki kapanışının yüzde 1,6 üzerinde 23.934 puandan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1 primle 8.032 puandan işlem görüyor.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,4 değer kazancıyla 43.509 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi de yüzde 1,3 yükselişle 16.088 puan seviyesinde bulunuyor.

Bölge genelinde bütçe görüşmelerine yönelik haber akışı da yakından takip edilirken olası siyasi gerilimlerin piyasalarda oynaklığı artırabileceği öngörülüyor.

Bugün Avro Bölgesi'nde açıklanacak Sentix yatırımcı güven endeksi yatırımcılar tarafından yakından takip edilirken çarşamba günü Almanya'da açıklanacak enflasyon verisi bölgenin bu haftaki en önemli verisi olarak öne çıkıyor.