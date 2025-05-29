Avrupa Borsaları, Nvidia'nın Beklentileri Aşan Sonuçlarıyla Yükselişe Geçti

Avrupa Borsaları, Nvidia'nın Beklentileri Aşan Sonuçlarıyla Yükselişe Geçti
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Avrupa borsaları, Nvidia'nın beklenenin üzerinde açıklanan finansal sonuçları ve ABD'deki ticaret mahkemesinin tarifeleri geçersiz kılan kararı sonrası pozitif bir seyir izliyor. Yatırımcılar bugün açıklanacak ABD büyüme verilerine odaklandı.

Avrupa borsalarında, ABD'li çip üretici Nvidia'nın beklentilerin üzerinde gelen finansal sonuçları ve ABD'de ticaret mahkemesinin karşılıklılık esaslı tarifeleri geçersiz kılan kararı sonrasında artan risk iştahının etkisiyle pozitif bir seyir izleniyor.

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,4 artışla 551 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,5 yükselişle 24.185 puandan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi önceki kapanışının hemen üzerinde 8.740 puandan işlem görüyor.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,4 değer kazancıyla 40.322 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,1 yükselişle 14.128 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1 kazançla 7.862 puan seviyelerinde seyrediyor.

Küresel piyasalarda, Nvidia'nın beklentilerin üzerinde gelen finansal sonuçları ve ABD'de ticaret mahkemesinin tarife kararına ilişkin gelişmelerin yanı sıra, yatırımcılar bugün açıklanacak ABD büyüme verilerine ve Elon Musk'ın Trump yönetimindeki görevinden ayrılma kararına odaklandı.

ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi, Başkan Donald Trump'ın diğer ülkelere getirdiği tarifelerde yasal yetkisini aştığına hükmederek, bu tarifelerin uygulanmasını engelleme kararı aldı.

Söz konusu kararda, karşılıklılık esasına dayalı tarifelerin, ithalatı gümrük vergileri yoluyla düzenleme konusunda Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası (IEEPA) kapsamında başkana tanınan yetkiyi aştığı belirtildi.

Analistler, tarifelere ilişkin yeni gelişmeler Avrupa tarafındaki yatırımcılarında odağında bulunduğunu belirtirken, ABD yönetimi ve Avrupa Birliği (AB) arasındaki tarife müzakerelerinin akıbetine yönelik soru işaretlerinin oluştuğunu kaydetti.

Bugün ABD'deki büyüme, çekirdek PCE fiyat endeksi ve haftalık işsizlik maaşı başvuruları takip edilecek.

Kaynak: AA / Mahmut Çil - Ekonomi
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