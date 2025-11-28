Haberler

Avrupa Borsaları Negatif Seyir İzliyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avrupa borsaları, küresel piyasalardaki etkilerle birlikte İngiltere hariç negatif bir seyir izliyor. Almanya'da perakende satışları düşerken, yatırımcılar enflasyon verilerine odaklanmış durumda.

Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününde küresel piyasalardaki görünüm ve bölgedeki makroekonomik verilerin etkisiyle İngiltere hariç negatif bir seyir izliyor.

Avrupa piyasalarında saat 11.45 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi önceki kapanışının hemen altında 574,8 puandan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 artışla 9.708 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi önceki kapanışının yüzde 0,2 altında 23.730 puandan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 azalışla 8.092 puandan işlem görüyor.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,2 değer kaybıyla 43.153 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi de yüzde 0,1 düşüşle 16.342 puan seviyesinde bulunuyor.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasına (Fed) yönelik gevşeme beklentilerinin güçlü kalması fiyatlamalar üzerinde etkili olmayı sürdürürken, Japonya'dan gelen makroekonomik veriler ve Çin'de emlak sektörüne ilişkin sorunlar risk iştahını sınırlıyor.

Avro Bölgesi'nde açıklanan verilere göre ise Almanya'da perakende satışları aylık bazda yüzde 0,3 düştü. Beklenti, artış yönündeydi. İşsizlik oranı ise yüzde 8,5 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti. İspanya'da ise enflasyon ekim ayındaki yüzde 3,2 seviyesinden kasım ayında yüzde 3,1'e geriledi.

Analistler, yatırımcıların Almanya'da açıklanacak enflasyon verilerine odaklandığını, bölgeden gelen makroekonomik veriler ile Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin haber akışının fiyatlamalar üzerinde etkili olmayı sürdürdüğünü ifade etti.

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt - Ekonomi
Gülistan Koçyiğit İmralı ziyaretinde neler yaşandığını anlattı! Öcalan'dan CHP'ye özel parantez

İşte İmralı ziyaretinde yaşananlar! Öcalan CHP'yi böyle anmış
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sıla'nın iddialı elbisesi ve yürüyüşü lansmana damga vurdu

Sıla'nın iddialı elbisesi ve yürüyüşü lansmana damga vurdu
O şehrimiz için gençlerin söyledikleri skandal

O şehrimiz için gençlerin söyledikleri skandal
Bu köyün görülmemiş bir özelliği var! 60 yıldır özenle korunuyor

Bu köyün görülmemiş bir özelliği var! 60 yıldır özenle korunuyor
170 altın bileziği alıp kaçtı! Kuyumcuyu soyan kişinin kimliği ağızları açık bıraktı

Kuyumcuyu soyan kişinin kimliği ağızları açık bıraktı
Sıla'nın iddialı elbisesi ve yürüyüşü lansmana damga vurdu

Sıla'nın iddialı elbisesi ve yürüyüşü lansmana damga vurdu
Hong Kong'daki yangın faciasında ölü sayısı 128'e yükseldi

80 yıldır böylesini yaşamadılar! Bilanço korkunç boyutlara ulaştı
Kırtasiye raflarında cinayet oyunları! Çocuklar arasında hızla yayılıyor: Çöpteki kadın cesedi, seri katil davası...

Kırtasiye rafında cinayet oyunları! Çocuklar arasında hızla yayılıyor
Binalarda 1 Ocak'tan itibaren yağmur suyu hasadı ve gri su sistemi zorunlu olacak

Binalarda 2026'dan itibaren zorunlu olacak! Su tasarrufunda büyük adım
Beşiktaş'ta yaprak dökümü! Sergen Yalçın 4 isme 'Güle güle' dedi

Beşiktaş'ta yaprak dökümü! Sergen Yalçın 4 isme "Güle güle" dedi
Altay'dan Süper Lig devini yıkan haber

Altay'dan Süper Lig devini yıkan haber
Palu ailesi belgesel oluyor

Bir zamanların en çok konuşulan ailesiydi! Ünlü oluyorlar
Akaryakıta gece yarısı çifte indirim

Araç sahiplerinin yüzü gülecek! Gece yarısı çifte indirim geldi
Ankara'da 153 kişinin zehirlenmesiyle ilgili 4 kişi gözaltına alındı

Ankara'da 153 kişi aynı anda hastaneye koştu, 4 kişi gözaltında
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.