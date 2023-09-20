Avrupa Borsaları Merkez Bankalarının Açıklamalarına Odaklandı

Avrupa borsaları, gelişmiş ülkelerin merkez bankalarından yapılması beklenen açıklamalara odaklanılmasının etkisiyle günü yükselişle tamamladı. Piyasalar, bugün ABD Merkez Bankası'nın (Fed), yarın ise İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) para politikası kararlarını açıklamasını bekliyor.

Avrupa borsaları, gelişmiş ülkelerin merkez bankalarından yapılması beklenen açıklamalara odaklanılmasının etkisiyle günü yükselişle tamamladı.

Piyasalar, bugün ABD Merkez Bankası'nın (Fed), yarın ise İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) para politikası kararlarını açıklamasını bekliyor.

Yatırımcılar, ABD'de politika faiz oranının sabit tutulmasını beklerken, Fed Başkanı Jerome Powell'dan gelecek mesajlar, piyasalar tarafından yakından izlenecek.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi'nden (ONS) bu sabah yapılan açıklamaya göre, Birleşik Krallık'ta enflasyon ağustos ayında yıllık bazda yüzde 6,7 artış kaydetti.

İngiltere Merkez Bankası'nın hedef faiz oranını yüzde 2 seviyesinde tuttuğu ülkede, enflasyon, bir önceki ay olan temmuzda yıllık bazda yüzde 6,8 artış kaydetmişti.

Goldman Sachs, 12 aylık brent petrol varil fiyat tahminini 93 dolardan 100 dolara yükselttiğini açıkladı.

Piyasalar ayrıca Japonya Merkez Bankası'ndan (BOJ) 22 Eylül'de gelecek para politikası kararını da yakından izleyecek.

Avrupa Merkez Bankası'ndan (ECB) geçen hafta yapılan açıklamada, bankanın 3 temel politika faizini 25 baz puan artırma kararı aldığı, 20 Eylül'den itibaren refinansman faizinin yüzde 4,50'ye, mevduat faizinin yüzde 4'e ve marjinal fonlama faizinin de yüzde 4,75'e yükseltildiği kaydedilmişti.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,91 artışla 460,66 puana ulaştı.

Birleşik Krallık'ta FTSE 100 endeksi yüzde 0,93 artarak 7.731,65 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,67 değer kazanarak 7.330,79 puana yükseldi.

Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,75'lik artışla 15.781,59 puandan, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 1,64'lük yükselişle 22.229,30 puandan kapandı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.45 itibarıyla yüzde 0,53 artışla 1,073 seviyelerinde seyrediyor.