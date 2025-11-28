Avrupa Borsaları Kasım Ayını Yükselişle Tamamladı

Haberler

Avrupa borsaları, yatırımcıların ekonomik görünümü izlediği bir süreçte, haftanın ve kasım ayının son işlem gününü artışla kapattı. Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 0,25 yükselerek 576,43 puana çıktı. Ekonomik veriler ve Fed toplantısı öncesindeki iyimser beklentiler, piyasalarda hafif toparlanmaya yol açtı.

Bu arada, günün verisinde, Almanya'da ekimde yüzde 2,4 olan yıllık enflasyon, enerji fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle kasımda değişmeyerek Avrupa Merkez Bankasının (ECB) yüzde 2'lik hedefine yakın kalmayı sürdürdü.

Öte yandan, kasım, yapay zeka hisselerine ilişkin "yüksek değerleme" endişelerinin yeniden ortaya çıkmasıyla hisse senetleri için dalgalı bir ay oldu. Bu durum, yılın üçüncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçlar ve para politikası konusundaki belirsizlikle birleşerek, pay piyasalarında satış dalgalarının yaşanmasına yol açtı.

Bununla birlikte, kasım ayının son haftasında Avrupa pay piyasalarında Rusya-Ukrayna barış sürecine ilişkin olumlu gelişmelerin yanında ABD Merkez Bankasının (Fed) 9-10 Aralık'ta yapacağı toplantıda faiz indirimine gideceği beklentisinin artmasının etkisiyle hafif toparlanma görüldü.

Kaynak: AA / Bahattin Gönültaş - Ekonomi



