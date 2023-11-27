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Avrupa Borsaları Karışık Seyrediyor

Avrupa borsalarında Stoxx Europe 600 gösterge endeksi düşüş yaşarken, diğer endekslerde karışık bir seyir görülüyor. Avro/dolar paritesi ise önceki kapanışa göre yükselişte. Bugün ECB Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları takip edilecek.