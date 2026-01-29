Avrupa borsaları haftanın dördüncü gününü karışık seyirle kapattı

Avrupa borsaları, yatırımcıların şirketlerin 2025 finansal sonuçlarına odaklanmasıyla haftanın dördüncü işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,23 düşerek 607,14 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,14 değer kaybederek 45.075,6 puana indi.

Almanya'da DAX 40 endeksi de SAP etkisi ile yüzde 2,07 gerileyerek 24.309,46 puana geriledi.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,06 değer kazanarak 8.071,36 puana, İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,17 artarak 10.171,76 puana çıktı.

Avro/dolar paritesi TSİ 20.21 itibarıyla yüzde 0,04 düşüşle 1,195 seviyelerinden işlem gördü.

SAP hisseleri sert düştü

Almanya merkezli kurumsal yazılım üreticisi SAP'ın dördüncü çeyrek sonuçları, bulut gelirlerinin beklentilerin altında kaldığını gösterdi. Şirketin bulut sipariş birikiminin 2026'da "biraz yavaşlayacağı" konusundaki uyarısıyla yatırımcıların satışa geçmesi sonucunda SAP hisseleri günü yüzde 16'dan fazla değer kaybıyla kapattı. SAP'ın piyasa değerindeki bu düşüşle birlikte Siemens, DAX 40 endeksinin en değerli şirketi unvanını geri aldı.

Deutsche Bank hisseleri ise geçen yılki kar artışı ve yükselen temettü miktarına rağmen, banka aleyhine açılan yeni kara para aklama soruşturmaları nedeniyle yüzde 1,25 geriledi.