Avrupa Borsaları Karışık Seyirle Tamamlandı

Avrupa borsaları, merkez bankalarının açıklamalarına odaklanan yatırımcıların etkisiyle karışık bir seyir izledi. Piyasalar, ABD ve İngiltere Merkez Bankalarının para politikası kararlarını bekliyor. Ayrıca, Japonya Merkez Bankası'nın kararı da yakından takip edilecek. Brent petrolün vadeli işlem sözleşmeleri ise yükseliş kaydetti.