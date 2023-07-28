Avrupa Borsaları Karışık Seyirle Tamamlandı

Avrupa borsaları, merkez bankalarının kararlarının ve Almanya'da hız kesen enflasyon verisinin etkisiyle günü karışık seyirle tamamladı. ABD Merkez Bankası (Fed), çarşamba günü politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırarak 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığına yükseltmişti. Avrupa Merkez Bankası (ECB), dün, 3 temel politika faizini beklentiler doğrultusunda 25'er baz puan artırarak refinansman faizini yüzde 4,25'e, mevduat faizini yüzde 3,75'e ve marjinal fonlama faizini de yüzde 4,50'ye yükselttiğini duyurmuştu. Gün içerisinde Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, Almanya'da yıllık enflasyon temmuzda yıllık bazda yüzde 6,2 artış kaydetti. Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,20 artışla 470,78 puana geriledi. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,02 artarak 7.694,27 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,15'lik artışla 7.476,47 puana yükseldi. Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,39 artışla 16.469,75 puandan kapandı. Öte yandan İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,57'lik artışla 29.597,81 puana geriledi. Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.04 itibarıyla yüzde 0,56 yükselişle 1,103 seviyelerinde seyrediyor.