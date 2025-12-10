Haberler

Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı

Güncelleme:
Avrupa borsaları, günü karışık bir seyirle tamamladı. Stoxx Europe 600 endeksi %0,07 artışla 578,17 puana yükselirken, bazı önemli endeksler değer kaybetti. ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimine yönelik kararları piyasalarda dikkat çekti.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,14 artışla 9,655.53 puana çıktı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,37 düşüşle 8,022.69 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi 0,25 değer kaybederek 43,465.34 puana ve Almanya'da DAX 40 endeksi ise yüzde 0,13 azalarak 24,130.14 puana geriledi.

Avro/dolar paritesi TSİ 22.37 itibarıyla yüzde 0,344 artışla 1.167 seviyesinden işlem gördü.

Küresel piyasalarda yatırımcıların odağında ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faiz kararı bulunurken, Fed politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan düşürerek yüzde 3,5-3,75 aralığına indirdi. Böylece Fed, son kararıyla bu yıl üçüncü kez faiz indirmiş oldu.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, yaptığı konuşmada, Avro Bölgesi ekonomisinin ticaretteki gerilimlere karşı dayanıklılık gösterdiğini ve potansiyeline yakın bir büyüme gösterdiğini belirterek, ECB'nin gelecek hafta büyümeye yönelik projeksiyonlarını yukarı yönlü revize edebileceğinin sinyalini verdi.

Kaynak: AA / Nuran Erkul Kaya - Ekonomi
