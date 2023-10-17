Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı

Avrupa'da borsalar, günü ABD'den gelen perakende satış verisinin beklentinin üzerinde gerçekleşmesinin arından karışık seyirle tamamladı.

Perakende şirketlerinin hisseleri yüzde 0,6 artarken, inşaat şirketlerinin hisseleri yüzde 0,9 değer kaybetti.

ABD'de perakende satışlar, eylülde aylık bazda yüzde 0,7, sanayi üretimi de yüzde 0,3 ile beklentilerin üzerinde arttı.

Açıklanan veriler sonrasında ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,85 seviyesini aştı.

Analistler, söz konusu verilerin ABD ekonomisinin hala sıcak olduğunu ortaya koyduğunu belirterek yüksek faiz oranlarına ilişkin endişelerin yeniden ortaya çıkmasıyla küresel piyasalarda risk iştahının azaldığını ifade etti.

İsrail-Filistin çatışmasına yönelik gelişmelerin de piyasalar üzerindeki baskısını sürdürdüğünü aktaran analistler, ABD'nin yeni kurallar getirerek Çin için üretilen Nvidia çiplerinin satışını kısıtlayacağına yönelik haberlerin de piyasalarda satış baskısını artırdığını söyledi.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,10 azalarak 449,76 puana geriledi.

Birleşik Krallıkta FTSE 100 endeksi yüzde 0,58 artarak 7.675,21 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,11 değer kazanarak 7.029,70 puana yükseldi.

Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,09'luk artışla 15.251,69 puandan kapandı.

Öte yandan, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,09'luk değer kaybıyla 28.367,36 puandan kapandı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.55 itibarıyla yüzde 0,23 artışla 1,058 seviyelerinde seyrediyor.