Avrupa Borsaları Karışık Seyirle Kapandı
Avrupa borsaları, yatırımcıların bu hafta içerisinde açıklanacak ekonomik verilere ilişkin beklentilerinin etkisiyle günü karışık seyirle tamamladı. Birleşik Krallık'ta işsizlik oranı yükselirken, ABD'de TÜFE ve ÜFE verileri bekleniyor. Avro/dolar paritesi ise düşüş yaşadı.
Avrupa borsaları, yatırımcıların bu hafta içerisinde açıklanacak ekonomik verilere ilişkin beklentilerinin etkisiyle günü karışık seyirle tamamladı.
Birleşik Krallık'ta haziranda yüzde 4,2 olan işsizlik, temmuzda yüzde 4,3'e yükseldi.
ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisinin yarın, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verisinin ise perşembe günü açıklanması bekleniyor.
Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,18 azalarak 455,40 puana geriledi.
Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,53 azalarak 15.715,53 puandan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,35 gerileyerek 7.252,88 puandan kapandı.
Öte yandan, Birleşik Krallık'ta FTSE 100 endeksi yüzde 0,41 artarak 7.527,53 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,21 değer kazanarak 28.584,58 puana ulaştı.
Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.23 itibarıyla yüzde 0,14 azalarak 1,074 seviyelerinde seyrediyor.