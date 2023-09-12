Avrupa Borsaları Karışık Seyirle Kapandı

Avrupa borsaları, yatırımcıların bu hafta içerisinde açıklanacak ekonomik verilere ilişkin beklentilerinin etkisiyle günü karışık seyirle tamamladı. Birleşik Krallık'ta işsizlik oranı yükselirken, ABD'de TÜFE ve ÜFE verileri bekleniyor. Avro/dolar paritesi ise düşüş yaşadı.