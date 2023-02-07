Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı Ekonomi Haberleri Avrupa borsaları, haftanın ikinci işlem gününü karışık seyirle tamamladı. Avrupa borsaları, haftanın ikinci işlem gününü karışık seyirle tamamladı. Kapanışta Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,23 artarak 458,19 puana, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,36 değer kazanarak 7.864,71 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,36 yükselerek 27.118,74 puana çıktı. Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,16 değer kaybederek 15.320,88 puana ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,07 gerileyerek 7.132,35 puana indi. Avro/dolar paritesi, TSİ 20.34 itibarıyla yüzde 0,4 düşerek 1,069 seviyesinde işlem gördü. İngiltere konut fiyatları bu yılın ocak ayında yıllık bazda yüzde 1,9 arttı. İngiliz enerji şirketi BP'nin karı savaşın tetiklediği enerji fiyatlarındaki artış nedeniyle geçen yıl 27,7 milyar dolara ulaştı. Almanya'da sanayi üretimi, yüksek enerji fiyatları ve kimya sektöründe üretimin sert düşüş göstermesi nedeniyle Aralık 2022'de yüzde 3,1 azaldı. Kaynak: AA / Ekonomi England İtalya Ekonomi Haberler

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