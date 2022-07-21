Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı Avrupa borsaları işlem gününü karışık seyirle tamamladı. Avrupa borsaları işlem gününü karışık seyirle tamamladı. Kapanışta Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,44 artarak 424,39 puana, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,09 değer kazanarak 7.270,51 puana ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,27 yükselerek 6.201,11 puana çıktı. Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,27 değer kaybederek 13.246,64 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,71 gerileyerek 21.196,59 puana indi. Avro/dolar paritesi, TSİ 19.22 itibarıyla yüzde 0,06 artarak 1,018 seviyesinde işlem gördü. Avrupa Merkez Bankası (ECB) 11 yıl sonra ilk kez faiz artırdı. Banka, politika faizini 50 baz puan yükseltti. Avro Bölgesi'nde kamu borcunun Gayrisafi Yurt içi Hasıla'ya (GSYH) oranı, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 95,6 olarak belirlendi. AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi England Fransa Ekonomi Haberler

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