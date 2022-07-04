Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı Avrupa borsaları, resesyona yönelik endişelerin artarak devam etmesinin ardından haftanın ilk işlem gününü karışık seyirle tamamladı. Avrupa borsaları, resesyona yönelik endişelerin artarak devam etmesinin ardından haftanın ilk işlem gününü karışık seyirle tamamladı. Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,54 değer kazanarak 409,31 puana yükseldi. Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,31 düşerek 12.773,38 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,05 değer kaybıyla 21.343,93 puana indi. Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,40 değer kazanarak 5.954,65 puana ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,89 artarak 7.773,38 puana çıktı. Petrol ve gaz şirketlerinin hisselerinde ise yaklaşık yüzde 4 artış görüldü. Bu artışa rağmen, Alman enerji firması Uniper'ın hisseleri, Alman hükümetinin, Rusya'nın Avrupa'ya gaz arzını azaltmasının olumsuz etkisine karşı şirkete kamu kurtarma paketini değerlendirdiğine yönelik haberlerin ardından günü yüzde 27 değer kaybederek kapattı. Avro/dolar paritesi TSİ 20.28 itibarıyla 1,042 seviyelerinden işlem gördü. AA / Bahattin Gönültaş - Ekonomi Almanya İtalya Ekonomi Haberler

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