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Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı

AA - Gökhan Kurtaran - Ekonomi
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Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı

Avrupa'da piyasalar artan enflasyon ve faiz baskısının yatırımcı algısını olumsuz yönde etkilemesi nedeniyle haftanın son işlem gününü karışık seyirle kapattı.

Avrupa'da piyasalar artan enflasyon ve faiz baskısının yatırımcı algısını olumsuz yönde etkilemesi nedeniyle haftanın son işlem gününü karışık seyirle kapattı.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,12 değer kaybederek 406,72 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,01 azalarak 7.168,65 puana geriledi.

Öte yandan Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,23 değer kazanarak 12.813,03 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,14'lük artışla 5.931,06 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,29'luk yükselişle 21.354,65 puana yükseldi.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.07 itibarıyla yüzde 0,735'lik düşüşle 1,1041 seviyelerinden işlem görüyor.

AA / Gökhan Kurtaran - Ekonomi

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