Avrupa Borsaları Karışık Seyirle İşlem Gördü
Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününü karışık seyirle tamamladı. Avro/dolar paritesi ise yükseliş gösterdi. Bu hafta ABD Merkez Bankası'nın faiz kararı ve Jerome Powell'ın açıklamaları takip edilecek.
Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününü karışık seyirle tamamladı.
Kapanışta Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,07 artarak 508,34 puana, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,09 yükselerek 8.147,03 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,14 değer kazanarak 34.296,31 puana çıktı.
Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,24 azalarak 18.118,32 puana ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,29 değer kaybederek 8.065,15 puana indi.
Avro/dolar paritesi, TSİ 19.16 itibarıyla yüzde 0,29 artışla 1,072 seviyesinde işlem gördü.
Avrupa piyasaları, bu hafta ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararına ve sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarına odaklandı.
Almanya'da yıllık enflasyon nisanda yüzde 2,2 seviyesinde belirlendi.