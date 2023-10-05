Avrupa Borsaları Karışık Seyirle Başladı

Avrupa borsaları güne karışık seyirle başladı. Almanya'da ihracat ve ithalat verilerinin açıklanmasının ardından DAX 40 endeksi değer kaybetti. Avro Bölgesi'nde ise Üretici Fiyat Endeksi yükselirken, perakende satışlar düşüş gösterdi. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde ise gelecekteki kararlarının üç kritere bağlı olacağını belirtti.

Avrupa borsaları, güne karışık seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,2 artarak 441 puan oldu. Almanya'da ağustos ayına ilişkin ihracat aylık yüzde 1,2, ithalat ise yüzde 0,4 azaldı. Açıklanan verilerin ardından DAX 40 endeksi yüzde 0,2 değer kaybederek 15.077 puana indi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde yüzde 0,1 artarak 7.417 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 azalışla 6.987 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,1 artarak 9.111 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,2 değer kaybıyla 27.370 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, yüzde 0,1 artışla 1,0510 seviyesinde seyrediyor.

Küresel piyasalarda, dün ABD'de açıklanan verilerin iş gücü piyasasına ilişkin "soğuma" sinyalleri vermesinin ardından risk iştahı artarken, yarın ülkede açıklanacak istihdam raporunun, iş gücü piyasasına daha fazla ışık tutacağı ve bunun ABD Merkez Bankasının (Fed) atacağı adımlarda belirleyici olacağı öngörülüyor.

Enflasyon ve resesyon ikileminin en çok görüldüğü bölge olarak öne çıkan Avrupa'da açıklanan veriler de karışık sinyaller vermeye devam ediyor.

Dün açıklanan verilere göre, Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi, ağustosta aylık bazda yüzde 0,6 yükselirken, aynı dönemde perakende satışlar aylık yüzde 1,2 düşüşle beklentilerin altında kaldı.

Analistler, bölge genelinde açıklanan hizmet sektörü ve bileşik PMI verilerinin, beklentileri aşmasına rağmen Almanya'da hizmet sektörü PMI hariç, geri kalanın 50 seviyesinin altında kalmasının, bölgede ekonomik aktiviteye dair endişelerin devam etmesine neden olduğunu bildirdi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, dün yaptığı konuşmada, "Gelecekteki kararlarımızı üç kritere bağlı hale getirdik; enflasyon görünümü, enflasyonun altında yatan dinamikler ve para politikası aktarımının gücü." ifadesini kullandı.

Lagarde, Banka'nın, temel faiz oranlarını yeterince uzun süre koruduğunda, enflasyonun orta vadeli hedeflerine zamanında dönmesi için önemli bir katkı sağlayacağını düşündüklerini söyledi.