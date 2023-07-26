Avrupa Borsaları Karışık Seyirle Başladı

Avrupa borsaları güne karışık seyirle başladı. Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,2 azalışla 466,9 puan oldu. Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,3 değer kaybıyla 16.170 puan oldu. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 düşüşle 7.684 puanda bulunuyor. Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,9 azalışla 7.346 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,1 değer kazancıyla 9.528 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,3 primle 28.059 puanda bulunuyor. Avro/dolar paritesi ise yüzde 0,1 artarak 1,1070'te dengelendi. Küresel piyasalar, Fed'in para politikası kararları öncesi karışık bir seyir izliyor.