Avrupa Borsaları Karışık Seyirle Başladı

Avrupa borsaları güne karışık seyirle başladı. Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yatay bir seyirle 464,1 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,4 değer kaybıyla 16.137 puan oldu. İngiltere'de FTSE 100 endeksi önceki kapanışının hemen üzerinde 7.649 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 artışla 7.393 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,1 değer kaybıyla 9.510 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,2 primle 28.865 puanda bulunuyor. Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) gelecek hafta açıklayacağı faiz kararı piyasaların odağında yer alıyor.