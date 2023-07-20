Avrupa Borsaları Karışık Seyirle Başladı

Avrupa borsaları güne karışık bir seyirle başladı. Stoxx Europe 600 gösterge endeksi ve Almanya'da DAX 40 endeksi değer kaybederken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi artış gösterdi. Avro/dolar paritesi ise yükselişe geçti. ABD'de devam eden bilanço sezonu ve Avrupa genelinde açıklanan enflasyon verileri piyasaların odağında bulunuyor.