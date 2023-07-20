Avrupa Borsaları Karışık Seyirle Başladı
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Avrupa borsaları güne karışık bir seyirle başladı. Stoxx Europe 600 gösterge endeksi ve Almanya'da DAX 40 endeksi değer kaybederken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi artış gösterdi. Avro/dolar paritesi ise yükselişe geçti. ABD'de devam eden bilanço sezonu ve Avrupa genelinde açıklanan enflasyon verileri piyasaların odağında bulunuyor.
Avrupa borsaları, güne karışık bir seyirle başladı.
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 azalarak 461,4 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,1 değer kaybıyla 16.090 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,4 artarak 7.616 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 azalışla 7.322 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,5 primle 9.500 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi önceki kapanışının hemen üzerinde 28.714 puanda bulunuyor.
Dün yüzde 0,2 azalışla günü 1,1200 seviyesinden tamamlayan avro/dolar paritesi, şu sıralarda yüzde 0,1 artarak 1,1220'de dengelendi.
Küresel piyasalar, ABD'de devam eden bilanço sezonunda şirketlerin finansal sonuçlarından alınan karışık sinyallerle yön arayışını sürdürürken, Avrupa genelinde açıklanan enflasyon verilerinin ardından Tahıl Koridoru Anlaşması gündemin odağında bulunuyor.
Analistler, Avro Bölgesi'nde enflasyonun tahminlere paralel gerçekleşmesinden ziyade, çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) artışın, bölge genelinde enflasyonist ortamın uzun süre etkisini gösterebileceğine işaret ettiğini söyledi.
Öte yandan dün açıklanan makroekonomik verilere göre, İngiltere'de TÜFE haziranda yıllık yüzde 7,9 artışla beklentilerin altında gerçekleşirken, Avro Bölgesi'nde yıllık yüzde 5,5 ile öngörüler doğrultusunda arttı.
Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi, ABD ise ikinci el konut satışları ve Philadelphia Fed imalat endeksi verilerinin takip edileceğini bildirdi.