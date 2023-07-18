Avrupa Borsaları Karışık Seyirle Başladı

Avrupa borsaları güne karışık seyirle başladı. Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yatay bir seyirle 458,1 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,1 azalışla 16.046 puan oldu. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 artışla 7.411 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi dünkü kapanışının hemen üzerinde 7.293 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,3 değer kaybıyla 9.413 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,1 azalışla 28.580 puanda bulunuyor. Yükseliş eğilimini üst üste 9. işlem gününe taşıyan avro/dolar paritesi, şu sıralarda yüzde 0,3 artışla 1,1270 seviyesine ulaşarak 25 Şubat 2022'den bu yana en yüksek seviyesine çıktı. Küresel piyasalar, dünya genelinde ekonomik aktiviteye ilişkin devam eden endişelerle karışık bir seyir izlerken, ABD'de devam eden bilanço sezonu yatırımcıların odağında olmayı sürdürüyor. Analistler, Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkililerinin sözle yönlendirmeleri ve bölgede açıklanacak enflasyon verilerinin yatırımcıların odağında bulunduğunu söyledi. ECB Üyesi Joachim Nagel, dünkü açıklamalarında, bu ayki toplantıda faiz artışının gerekli olduğunu belirterek, eylül toplantısı için verilere göre hareket edileceğini kaydetti. Analistler, bugün ayrıca ABD'de perakende satışlar ve sanayi üretimi verilerinin takip edileceğin bildirdi.