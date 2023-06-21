Avrupa Borsaları Karışık Seyirle Başladı

Avrupa borsaları, güne karışık bir seyirle başladı. ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın Kongre'de yapacağı sunum öncesi risk iştahı düşük seyrederken, Avrupa Merkez Bankası yetkililerinin 'şahin' tonlarını koruması risk algısını güçlendirmeye devam ediyor.

Avrupa borsaları, güne karışık bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,2 değer kaybıyla 458,5 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,2 artışla 16.137 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,5 düşüşle 7.525 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,2 azalışla 7.277 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yatay seyirle 9.442 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,2 değer kazancıyla 27.264 puanda bulunuyor.

Dün yatay bir seyirle 1,0918 seviyesinden kapanan avro/dolar paritesi, şu sıralarda dünkü kapanışın hemen altında 1,0910'da dengelendi.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Kongre'de yapacağı sunum öncesi risk iştahı düşük seyrederken, Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkililerinin "şahin" tonlarını koruması risk algısını güçlendirmeye devam ediyor.

Fed, geçen hafta politika faizini sabit bırakmasına karşın faiz artışlarına devam edebileceği yönlendirmesinde bulunurken, Banka'nın yıl sonu politika faizi projeksiyonunu yüzde 5,6 olarak belirlemesi, yıl sonuna kadar iki faiz artışı olabileceği ihtimalini fiyatlamalara dahil etti.

Öte yandan, İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) yarın politika faizini 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakılırken, yüzde 30 ihtimalle de 50 baz puanlık faiz artışı olasılık dahilinde bulunuyor.

Analistler, ABD'de ekonomik aktivitenin sıcak kalmaya devam etmesiyle piyasalarda tedirginliğin arttığını belirterek, bugün Powell'ın yapacağı açıklamalardan alınacak sinyallerin yatırımcı kararlarında etkili olmasının beklendiğini kaydetti.